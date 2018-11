The Manhattan Transfer in concerto: unica data italiana al Teatro Comunale di Carpi

Giovedì 15 novembre alle ore 21 The Manhattan Transfer, storico gruppo vocale statunitense, aprirà infatti la serie degli appuntamenti con L’Altra Musica, che spazierà dal Jazz al Gospel al Pop. Il quartetto statunitense si esibirà nell’unica data italiana della tournèe europea di The Junction Tour, un evento inserito nel cartellone del Bologna Jazz Festival 2018.

“La stagione 2018/2019 del Teatro Comunale di Carpi – sottolinea il Vicesindaco Simone Morelli - si presenta come una delle più ricche e interessanti degli ultimi anni. Lo conferma anche lo spettacolo che andrà in scena il 15 novembre, un appuntamento di caratura internazionale che onora il nostro teatro”.

Il nome del gruppo deriva dal titolo del romanzo The Manhattan Transfer pubblicato nel 1925 dallo scrittore statunitense John Dos Passos e dedicato alla New York degli anni venti, durante la cosiddetta “era del jazz”. La band inizialmente si occupò prevalentemente di riproporre classici del jazz degli anni ‘40. La loro cover del 1977 di Chanson d'amour, arrivò al primo posto per tre settimane nel Regno Unito e per due settimane in Norvegia. La scalata al successo iniziò con l'album del 1975 The Manhattan Transfer, anche se fu un successo soprattutto europeo. Nel 1979, con l'album Extension, il gruppo si affermò definitivamente e addirittura uno dei loro album successivi Vocalese fu candidato ai Grammy Awards in ben 12 categorie, primato superato solo da Thriller di Michael Jackson. Sono seguiti numerosi album live, raccolte e prestigiosi successi, tanto che ad oggi il gruppo, dopo molti anni dalla sua fondazione e dopo aver superato molteplici vicissitudini, mantiene un grandissimo successo sia nelle vendite che nei concerti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero telefonico 059 649255 o all'indirizzo e-mail: incarpi@carpidiem.it da martedì a domenica, ore 10-18.