"This is Palestine" in mostra alle Cantine degli Scolopi

"This is Palestine" è una mostra fotografica a cura della Tavola della Pace di Marano s/P che sarà allestita presso le Cantine degli Scolopi di Fanano. Fotografie di Ivano Venturelli. Inaugurazione domenica 11/03/2018 ore 16.00 con presentazione da parte dell'autore e proiezione audiovisivi.

"Muri visibili e invisibili rendono sempre più lontana quella pace che tutti dicono di volere. In ottobre 2012 abbiamo partecipato alla “Missione di pace in Israele e Palestina”, un viaggio di pace in Terra Santa, il cuore del conflitto più lungo del nostro tempo. La mostra fotografica “This is Palestine” vuole semplicemente mostrare ciò che abbiamo visto e raccontare le storie delle persone che abbiamo incontrato in una settimana intensa ed emozionante"

