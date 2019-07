Armoniosamente, la rassegna continua a Montalbano di Zocca con un concerto per organo

Un concerto per organo solista con Thomas Gelain è il nuovo appuntamento con la rassegna “ArmoniosaMente” in programma domenica 21 luglio a Montalbano di Zocca, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta. Il concerto, a ingresso libero, inizia alle 21 e sarà preceduto, alle 20.15, da una conferenza itinerante alla scoperta del borgo “dalla terra pendente” che ha conservato intatto il fascino dell'antico fortilizio. Il concerto è realizzato in collaborazione con la Compagna del Borgo di Montalbano.

Thomas Gelain propone un percorso nella storia della musica per organo dal Cinquecento ai giorni nostri che si apre con una Ciaccona di Bernardo Storace e si chiude con una Sonatina scherzosa del compositore vivente Francesco Bellomi, passando per Girolamo Frescobaldi, Ignazio Spergher, John Stanley e Agostino Tinazzoli.

Giunta all’8ª edizione, “ArmoniosaMente” è il cartellone in cui sono confluite le rassegne musicali “Lungo le antiche sponde” (alla 21ª edizione), e “Armonie fra musica e architettura (alla 32ª edizione). La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte e l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, con la direzione artistica di Davide Burani e Stefano Pellini, ed è promossa dai Comuni, dalle associazioni e dalle parrocchie ospitanti, con il contributo di Regione Emilia Romagna, Bper Banca e Lapam.