Francesco Sole al cinema Victoria con il suo nuovo libro

Giovedì 15 febbraio alle ore 18:00 Francesco Sole sarà presente al Cinema per presentare il suo nuovo libro dal titolo quantomai emblematico: #TI AMO.

Classe 1992 è nato a Modena, in Emilia Romagna. Dai video pubblicati nella cameretta di casa a fenomeno mediatico, per Francesco il passo è stato brevissimo, dal momento che a soli 20 anni ha assaporato il successo. Sole è diventato popolarissimo soprattutto tra i giovanissimi per il suo modo di parlare attra-verso slang e linguaggio comune dei giovani, attraverso i suoi Post-it che sono diventati anche un libro di successo. Tra i suoi video più virali ricordiamo L'amore al tempo di whatsapp, Se mi lasci ti cancello e La vita ai tempi dell'iphone. Confessa lui stesso: "Ho cominciato a fare video perché non c'era niente che parlava dei ragazzi della mia età che vivono amore e amicizie via soda! network. Su Internet potevo mettere i miei filmati gratis, cosi ce li ho messi, e la risposta è arrivata, tanto che nel giro di un anno questa è diventata la mia professione. È come avere la tua radio in tasca da cui puoi trasmettere a persone che sono sempre lì in ascolto: se dici cose interessanti, genera interesse".

La presentazione verrà fatta in una delle sale del cinema e solo chi acquisterà il libro nella nostra libreria, potrà partecipare all'evento. A presentarlo sarà Isabelle Abram, grande amica del Cinema e di Francesco.