Tik Tak, il capodanno 2020 a Mirandola

Il capodanno 2020 di Mirandola si tiene al Palasport con il TIK TAK con cena animata e dopo cena in un unica notte con prenotazione Cenone obbligatoria.

PROGRAMMA SERATA

◼︎ Ore 21.00: Aperitivo di benvenuto

◼︎ Ore 21.30: Inizio cena

◼︎ Ore 24.00: 3, 2, 1, Benvenuto 2020

◼︎ Ore 00.30: Si balla e si canta fino al mattino

Cena animata by Mr.Gibo & Giacomo Borghi from RADIO PICO - Pagina Ufficiale con musica italiana & remember 70, 80, 90 e a seguire musica 360° ▶️ Reggeaton, balli di gruppo, House commerciale, etc...

Con noi ci saranno i migliori DJ della Zona:

✶ Andrea Govoni from Tremenda

✶ Aurora from OLTRECAFE'

✶ Morris from PlayaDen Fossa

✶ Mr.Mala from SWIPE UP

✶ Guest DJ from Bagnozerouno

Rivivremo insieme la musica del 2019 e di tutto l’ultimo ventennio 2000/2020!

Con la partecipazione straordinaria di “Bicio”, il barzellettiere di “La sai L’ultima?” di Canale 5 📺

____________________________________

⤵️ INGRESSO UOMO/DONNA CON CENA:

- Prenotando ENTRO Domenica 15 dicembre: [60€]

- Prenotando DOPO Domenica 15 dicembre: [70€]

📜 ◀︎ MENU' VEGLIONE ▶ 📜

✔︎ Aperitivo di benvenuto della Tradizione

✔︎ Lasagna Tradizionale con Ragù alla Bolognese

✔︎ Trofie speck & Noci

✔︎ Guancialino di maiale morbido con perle di verdure e patate in umido

✔︎ Panettone artigianale o Mirandolina + cestino di frutta

✔︎ Brindisi di mezzanotte

✔︎ Caffè

(I prezzi includono: acqua, 1 bottiglia di vino ogni 3 persone, festa dopo cena.)

-La cucina e tutti i piatti presenti nel menù sono gentilmente forniti da Rino Franciosi di “Villa Fondo Tagliata Mirandola"

-I dolci e il panettone sono gentilmente offerti da "Busuoli Pasticceria Cioccolateria Bar"

-L'allestimento dei tavoli e della zona ristoro è gentilmente curato da "La Cucina di Luigi Catering"

Special Thanks Fuoriclasse Parrucchieri & Nadia Nico

Vi sarà inoltre una zona adibita per i più piccoli con animazione, musica e trucca bimbi 🥳

-Da 0 a 4 anni: ingresso omaggio

-Da 5 a 13 anni: 15€ (anche con menù pizza🍕)

☎️ INFO & PRENOTAZIONI: 349.7247626 - 339.8184524

__________________________________________

⤵️INGRESSO UOMO/DONNA (DOPO CENA) dalle ORE 23:30

- In prevendita fino al 15 dicembre: [15€ + 1 consumazione]

- In prevendita dal 15 al 30 dicembre: [20€ + 1 consumazione]

- Intero alla cassa il 31 Dicembre: [20€]

🎫 PUNTI VENDITA 🎫

MIRANDOLA:

∙ Bussola Mirandola

∙ Il Salotto Mirandola

∙ RADIO PICO - Pagina Ufficiale

POGGIO RUSCO:

∙ TAVERNA TOP SOUND

SAN FELICE SUL PANARO:

∙ Il Fotografo

FINALE EMILIA:

∙ QUATTROEVENTI

BASSO MANTOVANO:

∙ Bagnozerouno

SERMIDE:

∙ Movida Chiosco Marinella Sermide

_________________________________________

ALLE 349.7247626 - GIANNI 339.8184524

___________________________________

📍PALAZZETTO DELLO SPORT

Via Dorando Pietri, 11

41037 Mirandola (MO)