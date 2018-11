"Tolkien e la verità delle fiabe", un incontro in Arcivescovado

I Musei del Duomo di Modena presentano, presso il Salone dell’Arcivescovado in Corso Duomo 34, una conferenza dal titolo Tolkien e la verità delle fiabe. Appuntamento sabato 10 novembre alel ore 16.

L’evento fa parte delle proposte collaterali alla mostra Medioevo fantastico. Livelli di realtà nell’iconografia, (a cura di Giovanna Caselgrandi, Francesca Fontana e Diana Marchi), allestita presso i Musei del Duomo fino al 18 novembre 2018 ed è inserito nell’ambito dei Tolkien-Lab, incontri mensili su Tolkien promossi dall’Istituto Filosofico di Studi Tomistici di Modena.



Claudio A. Testi, noto in Italia e all’estero per essere uno dei maggiori studiosi di J.R.R. Tolkien, approfondirà il significato che il celebre scrittore e linguista britannico attribuiva alla dimensione “fantastica”. A partire dalle stesse riflessioni di Tolkien sull’importanza della Fiaba e sulle sue relazioni di senso con la Realtà e la Verità, verrà esplorato il pensiero di un autore ormai considerato un autentico classico della letteratura mondiale, al fine di comprenderlo con maggiore ed inedita profondità e di godere appieno della sua produzione letteraria e non.



La conferenza sarà arricchita da un accompagnamento musicale a tema ad opera del Mithril Duo (Gaja Garuti all’arpa e Jacopo Mangialavori alla tromba), che eseguirà alcuni dei brani tratti dai film Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. In apertura: i brani tradizionali Greensleeves, The Water is Wide; segue The Minstrel di J.Thomas; al termine un medley delle colonne sonore delle trasposizioni cinematografiche.