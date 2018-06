Tonight Run Park Adventure al parco ferradi di Modena

Stanotte! traduzione letterale del termine, è un happening serale fatto di sport, cibo, festa ed allegria, presso il Parco Ferrari il prossimo 28 giugno. Un road-show di speciali trucks 4x4 attrezzati e fortemente brandizzati per una magnifica scenografia, un vero spettacolo in una serata feriale, per un evento unico e di grande divertimento. Il pretesto della camminata o della corsa nell’ombra della sera, l’itinerario interamente nel verde del Parco Ferrari, sono l’occasione per vivere una vera avventura in città.

Dalle 14,00 ritiro presso il Parco Ferrari, viale Italia angolo via Emilia, delle magliette e coupon ristoro degli iscritti

ore 20,00 seduta collettiva di Yoga pre gara con il maestro, Gaetano Zanni di AnatomYoga® - Studio equilibri®

ore 21,00 partenza camminata, tempo max è di 2 ore, dopo di che il personale di presidio sul percorso abbandonerà le rispettive postazioni. VIVAMENTE consigliate le luci frontali o torce a mano, alcuni tratti del percorso sono completamente al buio.

ore 21,30 arrivo dei primi partecipanti al ristoro finale con Gelato o Tortelloni alla vecchia Modena. A seguire la distribuzione continuerà fino all’arrivo di tutti i partecipanti. Il coupon RISTORO FINALE sarà il titolo necessario per accedere al servizio e verrà ritirato all'ingresso della zona di distribuzione dall’organizzazione.

ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO : MAX 1.000 partecipanti

Quota di iscrizione: € 10,00 light

Comprende: maglietta TONIGHT dell'evento, prodotti alimentari, gadget vari, coupon per il ritiro del gelato Maxi Bon, assistenza medica.

€ 13,00 full

Comprende: maglietta TONIGHT dell'evento, prodotti alimentari, gadget vari, assistenza medica, e ristoro finale con piatto di tortelloni Vecchia Modena e gelato Maxi Bon.

Ragazzi fino a 12 anni quota ridotta a € 5,00

Iscrizioni : solo on line direttamente dal sito www.runtonight.com

Nel caso di disponibilità di posti sarà possibile l’iscrizione diretta al Parco Ferrari ma con il costo di € 12,00 per il programma LIGHT ed € 15,00 per il programma FULL.

NB: In caso di reale maltempo si rimanda tutto al giorno successivo venerdì 29 giugno