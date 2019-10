Torna M@D in versione marathon al Coworking d’Impresa Stars & Cows

Il 18 e il 19 ottobre torna M@D - MARATHON, una maratona di un giorno e mezzo che avrà come protagoniste sessioni di metoring, Job Design, Business Model You ed una grande novità: il primo hackathon del distretto ceramico. Tante testimonianze per ragazzi che vogliono trovare la loro strada e che vogliono farsi largo nel mondo del lavoro, grazie a M@D i millennials troveranno le risposte a tutte le loro domande grazie anche al supporto di professionisti del settore.

La location sarà Coworking d’Impresa Stars & Cows sito a Fiorano Modenese, in Via della Stazione 41. Le sessioni saranno completamente gratuite e rivolte a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Hackaton: Si tratta di una maratona di 10 ore per trovare la soluzione perfetta ad una delle sfidanti challenge proposte. I partecipanti faranno parte di una squadra di lavoro (ci si può iscrivere anche in gruppo se si fa già parte di una squadra di lavoro) che, allo scadere del tempo previsto, illustrerà le soluzioni individuate ad una ‘giuria’ di esperti che selezionerà i progetti vincenti. Oltre alla possibilità di portare a casa dei premi, avranno la possibilità di entrare in contatto con Senior Managers ed ex dirigenti di impresa, aziende innovative e network di professionisti. Il giorno prima si potrà partecipare a una lectio tenuta dal Professor Tiziano Bursi, di Unimore e visitare processi produttivi di imprese del distretto ceramico per immergersi a pieno nel #moodhackathon. A tutti gli iscritti verrà fatto omaggio di una Membership Card della durata di 1 mesi per Coworking d’Impresa Stars & Cows di Fiorano Modenese.



Job Design: I partecipanti utilizzeranno uno strumento innovativo, il Business Model You, per progettare un piano personale di sviluppo basato sul Business Model Canvas, questo modello permette, di riflettere sulle potenzialità personali ed identificare gli ingredienti fondamentali per raggiungere gli obiettivi professionali prefissati. Costituito da 9 blocchi, si caratterizza per l’utilizzo di post-it che possono essere spostati da un blocco ad un altro o modificati sulla base delle proprie riflessioni.

Il Business model You permette di:

- Riflettere sulla condizione lavorativa per (ri)allinearla a desideri e aspirazioni personali e professionali

- Rivedere, riorganizzare e migliorare lavoro e carriera

- Agire subito per rendere concreti i progetti.

Il modello proposto da Stars&Cow prevede una focalizzazione dello strumento sui nuovi mestieri e canali e verrà compilato dai partecipanti grazie al supporto di Senior Managers, parte della community di Stars&Cow, che avranno il ruolo di facilitatori.

Job speed date: Grazie a questa sessione, i partecipanti avranno la possibilità di entrare in contatto con HR Managers delle imprese del territorio e partecipere a simulazioni di colloqui di lavoro e check up del curriculum. Una grande occasione per immergersi in un percorso disegnato all’orientamento al mondo del lavoro in azienda.

Business Model Canvas: Attraverso uno strumento unico, il Business Model Canvas, si ha la possibilità di rendere competitiva la propria startup e di dare il giusto valore ai propri clienti. Il Business Model Canvas è un template visuale che mostra l’infrastruttura, i prodotti, i clienti, i fornitori ed altri elementi che contraddistinguono un’impresa, offrendo una visione d’insieme. Un board dove poter inserire ad alto livello le informazioni o i dati che contraddistinguono la propria realtà, in modo da tenerla sotto controllo in modo immediato e diretto.

Esso si compone di 9 segmenti:

Customer Segments o Segmenti di Clientela;

Value Proposition, ovvero il valore dei prodotti o servizi offerto per ogni segmento;

Channels, ossia i canali attraverso i quali raggiungere il cliente;

Customer Relationships, le relazioni che si instaurano con il cliente;

Revenue Streams, i ricavi generati;

Key Resources, le risorse chiave dell’azienda;

Key Activities, le attività chiave per rendere effettivo il modello di business;

Key Partners, i partner chiave con i quali l’impresa intende allearsi al fine di creare valore per il cliente;

Cost Structure, la struttura dei costi per le risorse, le attività e i partner chiave.

#EnjoyTheSenior: Si tratta di sessioni di mentoring gratuite per chiunque desideri dare un’accelerata alla propria carriera, progetto imprenditoriale o startup, che si terranno con Senior Managers provenienti dalla grande impresa in cui hanno ricoperto ruoli apicali e facenti parte dell’associazioni Senior di Stars&Cows.

Gallery