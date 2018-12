"Torna sempre l'inverno", uno sguardo sulla civiltà occidentale al Teatro di Soliera

Giovedì 6 dicembre, alle 21.15, nuovo appuntamento con la stagione teatrale di Arti Vive Habitat. Al Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80, a Soliera, va in scena “Torna sempre, l’inverno”, uno spettacolo scritto e diretto da Stefano Cenci per una creazione collettiva del laboratorio permanente di teatro di Arti Vive Atelier. Sul palco saranno Paola Casarini, Andrea Cenci, Gianni Centrella, Emanuela Croci, Mariangela Diana, Marco Fiori, Elena Fumagalli, Agnese Galliani, Chiara Ghini, Francesca Magnani, Yasmine Myidila, Francesca Pace, Marco Piardi e Ines Sirianni. La collaborazione artistica è di Chiara Davolio, mentre Matteo Gozzi firma il disegno luci.

Lo spettacolo lancia uno sguardo disperato, disgustato, spaventato, ma anche compassionevole, sulla nostra civiltà occidentale. Una famiglia si inerpica sul cocuzzolo di una montagna per allontanarsi quanto può dalla tragedia continua del quotidiano. Da lì in alto possono vedere con distacco la città marcire e l'aria velenosa che solitamente li nutre. Questo potrebbe essere il meraviglioso inizio di un nuovo rinascere per loro, se non fosse che hanno smarrito, salendo, la loro figlia Regina. Incontrano un gruppo di improbabili suore cacciatrici, un trio di cugini venuti a lasciare le ceneri della nonna, l'attore della tv con le sue due stelline, tutti lì per ritrovare sé stessi e per poter al meglio assistere all'evento epocale che tutti loro, sotto sotto, stanno attendendo: il passaggio di una enorme cometa, chiamata "La Spugna", perché si crede che le sue radiazioni saranno così forti che al suo passaggio la gente impazzirà, morirà, o semplicemente si dimenticherà di tutto.

Ingresso intero 10 euro e ridotto 8 euro. Riduzioni over 60, under 25 e iscritti ai laboratori permanenti di Arti Vive.

Prenotazione gratuita e info: cinemateatroitalia@fondazionecampori.it - 347.3369820

