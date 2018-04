"Tornano i mercanti", in piazza Roma bancarelle di abbigliamento e accessori

Domenica 22 Aprile, a grande richiesta, si svolgerà in Piazza Roma per il terzo anno consecutivo l’evento “Tornano i mercanti a Modena”, ideato ed organizzato da Modenamoremio. Anche la terza edizione sarà caratterizzata da un mercato di alta qualità nel quale più di quaranta mercanti, provenienti prevalentemente dal Nord Italia, faranno rivivere al pubblico presente l’atmosfera dei mercati storici di una volta. Per tutta la giornata si potranno visitare stand con esposizione e vendita di capi d’abbigliamento per uomo, donna, ragazzo e bambino, calzature e accessori moda e tanto altro ancora.