A Modena il 1° Torneo regionale "Ghirlandina" di Subbuteo Tradizionale

Domenica a punta di dito alla Polisportiva Mulini Nuovi in Strada Albareto 349 a Modena. Il più famoso gioco da tavolo del mondo torna a far parlare di sè in terra modenese grazie al 1° Torneo regionale "Ghirlandina" di Subbuteo Tradizionale, ovvero la disciplina della Federazione Italiana Calcio da Tavolo che prevede l'utilizzo di materiali "tradizionali", originali o fedeli repliche delle squadre in voga negli anni '70 e '80.

Dalle ore 9.30 trentadue giocatori provenienti da Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana ed ovviamente Emilia Romagna si daranno battaglia per la conquista del trofeo, prima edizione di quella che nelle intenzioni della dirigenza gialloblu vuole diventare appuntamento fisso del circuito torneistico nazionale: una grande opportunità per neofiti, vecchi giocatori o semplici curiosi di rivivere momenti ed atmosfere ludiche "pre-playstation".

Per info su torneo e attività: schiattifabrizio@gmail.com