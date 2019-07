Torre Ghirlandina, una visita guidata alla scoperta delle pietre romane al suo interno

Modena si arricchiesce di una nuova visita guidata dal titolo “La Mutina romana: il reimpiego dei materiali nella Ghirlandina” per scoprire i materiali di riuso per la costruzione della famosa Torre della Ghirlandina.

L'incontro si svolgerà sabato 27 luglio alle 18.30, e la visita sarà gratuita previo pagamento dell’ingresso alla Torre civica simbolo di Modena, al centro del sito Unesco di piazza Grande, patrimonio dell’umanità. Inoltre i posti saranno su prenotazione per un massimo 25 persone.

Punto di ritrovo alle 18.15 alla biglietteria della Ghirlandina in via Lanfranco per l’acquisto del ticket d’ingresso; la visita inizia alle 18.30.

Con i partecipanti ci si soffermerà sui materiali costruttivi della Torre: nel medioevo, infatti, per edificarla furono recuperati e riutilizzati le pietre e i laterizi romani.

La visita incomincia all'esterno, dove si analizzeranno in particolare le diverse tipologie di pietre che costituiscono la Ghirlandina e la loro provenienza.

I visitatori, quindi, avranno l'opportunità di salire sulla Torre e dalla sala dei Torresani con i capitelli dei maestri campionesi ammirare da un punto di vista privilegiato il nucleo urbano cittadino, spaziando, se il clima è favorevole, fino agli Appennini. Dai finestroni sui quattro lati si può seguire il tratto cittadino modenese della via Emilia, che fu tra le più importanti arterie dell'Impero Romano.

La visita è gratuita previo pagamento del biglietto di ingresso (3 euro adulti; 2 per studenti dai 6 ai 26 anni, over 65, gruppi di almeno 10 persone; gratuito per guide, giornalisti, insegnanti che accompagnano classi, disabili e accompagnatori).

Oppure si può accedere con il biglietto Unico Unesco a 6 euro, che include anche la visita alle Sale Storiche del Comune, ai Musei del Duomo e la visita guidata all'acetaia comunale (attiva, previa prenotazione allo Iat, i venerdì pomeriggio, i sabati e festivi mattina e pomeriggio). Il biglietto ha validità illimitata.

L'iscrizione alla visita guidata è obbligatoria via email all'indirizzo torreghirlandina@comune. modena.it