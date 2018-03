A Carpi arriva il tour gastronomico di FoodAddiction

il tour gastronomico di FoodAddiction in Store che sta attraversando lo stivale torna in Emilia Romagna. L’appuntamento gratuito eaperto al pubblico è in programma sabato 17 marzo a partire dalle 17:00 presso lo Scavolini Store Carpi. In vista della Pasqua, Antonella Scialdone, esperta di panificazione con la pasta madre, condurrà un laboratorio di cucina in tema dedicato alla realizzazione di due impasti originali: la Brioche Pasquale e la Ciaccia al formaggio, focaccia tipica tosco-umbra. Dopo aver seguito la spiegazione e aver partecipato attivamente alla preparazione delle ricette, il pubblico potrà godersi tutta la bontà della pasta madre in un delizioso assaggio.