Un incontro di Yoga Tradizionale al circolo Edonè di Modena

Le antiche scritture recitano: "lo Yoga è la separazione dal contatto con la sofferenza" (Bhagavad Gita 6/23). Da che tipo di sofferenza? Come può avvenire questa separazione? Oltre a fornire un indubbio e dimostrato beneficio e benessere fisico, le asana (posizioni), nascondono in fondo anche la possibilità di un Benessere superiore, magari associate propriamente ad esercizi di respirazione e tecniche di meditazione? Come riscoprire questa possibilità?

Serata di presentazione del corso, con anche esperienza diretta della pratica, erogato dall'Associazione Edonè (presso Centro commerciale Nobili, via Nobili 91/L, su per le scale al primo piano). Necessari materassino e cuscino personali.

Massimiliano: 3475135812 (Tel, WhatsApp)