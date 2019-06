"Tre Croci on stage", albe e tramonti da vivere insieme sul monte

Tiziano Terzani scriveva: "Non occorre andare a cercare lo straordinario quando l’ordinario, se osservato davvero, ha in sè tanto di sorprendente”. E se vi va sorprendiamoci, ancora una volta, davanti alla natura. Aria, passi, colori. Luci che cambiamo ma che poi in fondo sono sempre "luce". Un'alba e un tramonto molto speciali ci attendono presto su Tre Croci. Tre Croci, linea immaginaria di confine fra due comuni, quello di Castelvetro e quello di Marano, che scelgono ancora una volta di costruire qualcosa insieme.

Gli appuntamenti sul monte Tre Croci nascono da un’idea del vicesindaco di Castelvetro di Modena Giorgia Mezzacqui e del sindaco di Marano sul Panaro Giovanni Galli con l’obiettivo di far conoscere il territorio e la bellezza dei luoghi in orari inconsueti e con modalità nuove. Perché in fondo la felicità è reale solo se condivisa.

domenica 7 luglio

ore 5.30

Concerto all'alba sulla collina delle "Tre Croci"

AL LEVAR DEL SOLE con

Sergio Scappini: fisarmonica

Giovanni Sardo: violino

Partenza dal cimitero di Denzano ore 5.15 oppure salita da Castelvetro alle ore 5.00 da Borgo Casa Franchini

Immersi nei colori del nuovo giorno un itinerario musicale che spazierà dai grandi classici alle colonne sonore più belle e conosciute

Al termine del concerto: colazione/brunch su prenotazione con gnocco fritto e marmellate presso l'Associazione culturale e gastronomica "Alla Locanda di Denzano"

tel. 340 2570582



domenica 14 luglio

ore 18.00

Denzano - Monte Tre Croci

"(S'I FOSSI FO) Arderei lo mondo"

Risate espiatorie al crepuscolo con la compagnia Teatro dell'Auriga

Spettacolo comico itinerante con agevole percorso a piedi di circa 30 minuti

Ritrovo ore 18.00 presso il cimitero di Denzano per proseguire insieme verso il Monte delle Tre Croci

Mondate li peccata vostri nella peregrinatio a lo Monte Terque Crociatus, in esta via li commedianti allieteranno vobis cum magni canti intonatissimi. Su lo picco de lo Monte mirerete li miracula et li peccata di histrioni piissimi e reissimi. Riderete et perturbati sarete allo tramontar de lo sole. Non siate absenti e ite nobis a delectarvi

Al termine dello spettacolo borlengata presso la Chiesa proposta dall'Associazione culturale e gastronomica "Alla Locanda di Denzano"

tel. 340 2570582



Info: Ufficio Cultura Comune di Castelvetro tel. 059 758818; Ufficio Cultura Comune di Marano sul Panaro tel. 059 705771.

