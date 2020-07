Castelvetro, appuntamento con un trekking lungo l'Anello dei Colli

Sabato 18 luglio, alle ore 15.30, è in programma a Castelvetro un trekking guidato lungo l’Anello dei Colli, il primo dei percorsi dell’Ecomuseo “I Cammini” che si sviluppa tra il castello di Levizzano Rangone e il borgo storico di Castelvetro. Esso attraversa le colline vitate del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro e offre la possibilità di ammirare, oltre ai due nuclei storici, alcuni dei più bei panorami della collina modenese.

L’Ecomuseo “I Cammini” è collegato al Museo del vino e della civiltà rurale “Rosso Graspa” che, in questo modo, non esaurisce la sua proposta dentro le mura del castello di Levizzano, ma invita a proseguire la visita nel “museo fuori dal museo” e a mettersi in cammino tra i campi, in una pratica di conoscenza sincera e coinvolgente.

Il percorso è di 11,4 chilometri totali, con una percorrenza facile e dislivelli modesti. Il costo di partecipazione è di 15 euro a persona (pagamento in loco all’Ufficio turistico di piazza Roma a Castelvetro, gratuito fino a 5 anni, ridotto fino a 14 anni) e include l’accompagnatore (una guida GAE) e la visita con degustazione alla cantina Fattoria Moretto. In base al regolamento anti Covid-19, durante l’iniziativa saranno osservate le normative di distanziamento sociale e ogni partecipante deve presentarsi munito di mascherina e liquido igienizzante.

Info e prenotazioni: tel. 059 758880; info@visitcastelvetro.it.