Trekking tra le cascate e Cimone all'alba, continuano le escursioni in Appennino

Continuano gli imperdibili trekking estivi organizzati da Le Vie dei Monti, per concludere il mese di agosto ad alta quota.

Ultimo appuntamento, venerdì 23 agosto, con i trekking accompagnati da musicisti itineranti che si sono svolti questa estate ai piedi del monte Cimone. L’ultima escursione musicale della rassegna ‘Sulle note del Cimone’, organizzata da ‘La via dei monti’ in collaborazione con Cimone Holidays e ‘Fondazione Gioventù Musicale Italiana sezione di Modena’, si svolge lungo la storica via Vandelli a Riolunato sulle note del violino, con Michaela Bilikova (ritrovo ore 14.30, info e iscrizioni Alessandro 3382401848).

Cinque cascate in un unico trekking. È l’itinerario inedito, proposto ai turisti con escursioni guidate per la prima volta proprio da ‘La via dei monti’, in programma sabato 24 agosto 2019 nel territorio di S. Annapelago (Pievepelago), tra i boschi selvaggi della piccola valle glaciale del rio Valdarno. L’escursione, ben lontana dai percorsi più noti, segue antichi sentieri percorsi un tempo soltanto da boscaioli e carbonai, che si sonda lungo il rio Valdarno, un torrente di alta montagna caratterizzato da spettacolari salti d’acqua. Sono ben cinque, infatti, le cascate nascoste nel folto della vegetazione che appariranno lungo il percorso. I posti per partecipare all’escursione sono limitati. Per informazioni e iscrizioni: Davide 3711842531. Il ritrovo è alle ore 9 a Pievepelago.



Nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1° settembre torna uno degli appuntamenti più spettacolari dell’estate, ideato da ‘La via dei monti’ in collaborazione con Itexists Unconventional Italy: il Cimone all’alba. La partenza dell’escursione è in piena notte da Doccia di Fiumalbo, per arrivare a piedi, alla sola luce delle torce frontali, in vetta al monte Cimone al sorgere del sole, e gustare la colazione a 2165 metri di quota, sulla vetta più alta dell’Appennino settentrionale (info e iscrizioni Davide 3711842531).



Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo di guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.