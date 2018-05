Trekking fra i vigneti di lambrusco

Passeggiare fra i vigneti alla scoperta delle colline che circondano Castelvetro di Modena, patria del celebre Lambrusco Grasparossa.

Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno l’azienda agricola Manicardi organizza tre appuntamenti con il Wine Trekking: Sabato 9 giugno, sabato 8 settembre e sabato 6 ottobre (dalle 16 alle 19)



Una nuova declinazione del trekking in chiave “bucolica”, a stretto contatto con la vigna e i suoi frutti, per scoprire (e assaporare) come nasce un vino simbolo della tradizione enologica italiana: il Lambrusco, ovvero, per dirla come Mario Soldati, “l’umile champagne dell’Emilia Romagna”.



È l’iniziativa proposta dall’azienda agricola Manicardi, fra le realtà più interessanti del territorio, con oltre trent’anni di storia, che ha pensato di abbinare alla rinomata passione tutta emiliana per la buona tavola un po’ di sana attività fisica “en plein air”.



Il percorso guidato (non impegnativo, con una pendenza massima di 300 metri di dislivello) prevede un paio d’ore di cammino con soste di degustazione; al termine della passeggiata, visita dell’acetaia (l’azienda infatti produce anche il pregiato Aceto Balsamico Tradizionale di Modena) e un gustoso aperitivo in terrazza con prodotti tipici e vista panoramica sull’antico borgo medievale di Castelvetro.



Un’ottima occasione per una passeggiata con tutta la famiglia, inclusi gli amici “a quattro zampe”.

Costo: 20 € a persona (all inclusive).