Trekking musicali del Cimone, la magia della natura a suono di musica

E se tra le persone che partecipano ad un’escursione ci fosse anche un musicista che accompagna il gruppo di camminatori con il suo strumento musicale?

Sono questi gli ingredienti della rassegna di trekking musicali dal titolo “Sulle note del Cimone” arrivata alla sua terza edizione.

Da venerdì 26 luglio a venerdì 23 agosto 2019 ripropone 4 escursioni in montagna accompagnate proprio da musicisti itineranti, che suoneranno in un teatro naturale e unico. Le escursioni in programma non saranno solo di giorno, ma anche in notturna, sotto la magia delle stelle.

L’iniziativa, ideata dal consorzio albergatori ‘Cimone Holidays’ e dal gruppo trekking ‘La via dei monti’ con interventi musicali a cura di “Fondazione Gioventù Musicale Italiana sezione di Modena” e il patrocinio dei Comuni coinvolti, prevede quattro escursioni musicali nei comuni del comprensorio del Cimone, Riolunato, Montecreto, Sestola, Fanano, tutte proposte e accompagnate da guide ambientali escursionistiche.

– Venerdì 26 luglio a Montecreto, in compagnia di Gino Pennica e della sua Piva Emiliana.

Attrezzatura: Scarponcini da trekking, vestiario comodo per camminare, acqua.

(ritrovo ore 14.30 info e iscrizioni Alessandro 3382401848)

– Venerdi 2 agosto ai Taburri,di Fanano, con Benedetto Dallaglio al Corno Francese

Attrezzatura: Scarponcini da trekking, vestiario comodo per camminare, acqua.

(ore 14.30, info e iscrizioni Alessandro).

– Sabato 10 agosto l’appuntamento è in notturna,

partenza al tramonto dal Lago della Ninfa, con la musica di Ivan Villar Sanz al Clarinetto

Attrezzatura: Scarponcini da trekking, vestiario comodo per camminare, acqua.TORCIA FRONTALE

(ore 19.30, info e iscrizioni Alessandro).

– Venerdi 23 agosto la rassegna si chiude lungo la storica via Vandelli a Riolunato con Michaela Bilikova al Violino .

Attrezzatura: Scarponcini da trekking, vestiario comodo per camminare, acqua.

(ore 14.30, info e iscrizioni Alessandro).

Il costo dell’escursione musicale è di 15 euro per gli adulti, 6 euro per i minori di 13 anni.

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo di guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.