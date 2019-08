Trekking sotto le stelle nel parco di Villa Sorra

Sabato 10 agosto è in programma a Villa Sorra l’ultimo appuntamento del “Trekking sotto le stelle”, un format naturalistico by-night patrocinato dall’amministrazione comunale di Castelfranco Emilia che ha riscosso nelle due precedenti date vivo interesse e partecipazione.

Il trekking prevede la visita della Villa e del Parco Storico-Romantico del Complesso Villa Sorra, in un atmosfera suggestiva e particolare per una durata complessiva di circa 75 minuti. Il parcheggio pubblico accessibile da via Piave rimarrà aperto fino a conclusione dell’attività in programma.

Le guide turistiche dell’associazione culturale “Arianna” di Modena, accoglieranno i partecipanti sulle gradinate della Villa alle ore 21.00. L’attività prevede un biglietto ordinario di € 5,00 per gli adulti e un ridotto per gli under 12 e over 65 di € 3,00; il pagamento è previsto prima del trekking in loco.

Indispensabili per il trekking scarpe idonee per il percorso nel verde e una torcia/pila.

Per info: parcovillasorra@gmail.com

Tel. 0984.018190 - 371.1832337