Trekking sotto le stelle alla scoperta del giardino romantico di Villa Sorra

“Trekking sotto le stelle” è il format naturalistico by-night prodotto dall’associazione culturale “Cosenza Autentica” in stretta collaborazione con l’associazione culturale “Arianna” di Modena. Sono previste ben tre date dedicate alla scoperta del Parco Storico-Romantico del Complesso Villa Sorra, in un atmosfera suggestiva e particolare, ovvero domenica 21 luglio, sabato 3 e 10 agosto.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto all’ingresso del Parco alle ore 21.00; nelle date interessate il parcheggio pubblico su via Piave rimarrà aperto per l’intera durata delle iniziative culturali. Indispensabili per il trekking scarpe idonee per il percorso nel verde e una torcia/pila. l trekking saranno guidati, così come avviene nell’appuntamento fisso domenicale delle ore 17.00, da una guida turistica abilitata. Non è prevista la prenotazione e il pagamento del biglietto fissato a quota € 5 per gli adulti e per under 12 e over 65 a € 3, avverrà in loco.

Per info: parcovillasorra@gmail.com

Tel. 0984.018190 - 371.1832337