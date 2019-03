Trekking storico a Modena "Per le strade della verità" con la Poletti

C’è anche un trekking “storico”, in programma sabato 16 marzo dalle 15 alle 18, nell’ambito della rassegna “Storia in pubblico”, incontri e iniziative collegate alla mostra. Verità e menzogne di una Repubblica inquieta”.

L’appuntamento, gratuito su prenotazione, è alle 15 con il trekking storico “Per le strade della verità” (partenza da largo Sant’Agostino) guidato da Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti, che terminerà con una visita guidata alla mostra. Nell’occasione, gli storici specializzati in Public History condurranno i partecipanti in un itinerario narrativo a tappe nel centro di Modena per ripercorrere vicende delle elezioni politiche del 1948, quando gli italiani furono chiamati per la prima volta a votare dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

Un altro trekking storico si svolge il 13 aprile, intitolato in questo caso “Per le strade della libertà”, sempre con Gemelli e Degli Esposti, autori del blog (www.allacciatilestorie.it). Daniel Degli Esposti è uno storico del mondo contemporaneo. È autore di saggi e contenuti multimediali sull’impatto delle guerre mondiali in Emilia-Romagna. Costruisce percorsi di ricerca e divulgazione storica applicando le tecniche della Public History alla storia locale. Realizza attività didattiche e laboratori.

Paola Gemelli è ricercatrice storica, giornalista e autrice di documentari e pubblicazioni. Ha collaborato con l'Università di Modena e Reggio Emilia. È co-curatrice di un museo multimediale e ha lavorato a progetti digitali. Costruisce percorsi di Public History, scrivendo sceneggiature e conducendo itinerari con narrazioni storiche. Realizza attività didattiche.

La mostra “1948 Italia al Bivio”, è stata prorogata e sarà visitabile gratuitamente fino al 27 aprile 2019 nelle due sedi di Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino: Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti e Archivio Storico del Comune (sabato 16 apertura straordinaria 15 – 19).

Info: tel. 059 2033372 – (biblioteca.poletti@comune.modena.it) o (www.comune.modena.it/biblioteche).