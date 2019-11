Tributo a Nicolaj Ghiaurov al Salotto Culturale Agazzotti

Il giorno 1 dicembre alle ore 18.00 l’Associazione Actea dedicherà un evento commemorativo ad una delle più prestigiose figure della lirica mondiale, il basso Nicolaj Ghiaurov di origine bulgara che aveva eletto Modena come sua città d’adozione e qui visse per trent’anni insieme alla moglie Mirella Freni.

Come ricorda il direttore artistico di Actea, il tenore Gianni Coletta, il Maestro “era solito girare in bicicletta per le vie del centro ed era diventato una figura caratteristica modenese: si divertiva persino ad abbozzare talvolta qualche frase dialettale, tanto che il sindaco Giuliano Barbolini gli aveva attribuito la cittadinanza onoraria, consegnandogli le chiavi della città. Questa semplicità nelle abitudini di vita ha forse rischiato di far dimenticare la sua grandezza in campo musicale. Si pensi che è stato così famoso nel mondo al punto che si sono coniati francobolli e monete in suo onore e addirittura, nelle Isole Shetland del sud, un monte è stato ribattezzato Ghiaurov Peak”.

Ospite d’eccezione del pomeriggio musicale sarà il noto critico Elvio Giudici che ci condurrà attraverso la storia della lirica dalla prospettiva di questo indimenticato artista; moderatrice della serata sarà Micaela Magiera, figlia della celeberrima Mirella Freni. L’approccio non sarà puramente teorico, infatti potremo ascoltare dal vivo l’esecuzione di varie arie, grazie all’interpretazione di Ziyan Atfeh, basso nato a Damasco, ma attualmente residente in Germania formatosi proprio alla scuola di Ghiaurov e della Freni. La parte orchestrale sarà racchiusa nel pianoforte di Luciano Diegoli, Presidente di Actea.

L’evento sarà ospitato nell’elegante salotto culturale Aggazzotti in viale Martiri della Libertà 38. L’ingresso è libero.