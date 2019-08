“Armoniosamente”: arpa, flauto e voce a Montalto

Insieme sommano 62 anni le tre giovanissime musiciste che sabato 3 agosto daranno vita al concerto per arpa, flauto e voce soprano nella chiesa di San Giorgio a Montalto di Montese, nell'ambito della rassegna “ArmoniosaMente”. Il trio Les Aquarelles, composto da Alessia Cavuoti, 23 anni, soprano; Claudia Piga, 20 anni, flauto; Morgana Rudan, 19 anni, arpa, si esibirà dalle 21, con ingresso libero.

Le tre giovani artiste hanno scelto un programma vario, che spazia dalla musica barocca di Bach, Vivaldi e Mozart al Novecento di Nino Rota, grande compositore di musica da film. Filo conduttore è la musica sacra con il Magnificat di Bach; il Domine Deus di Antonio Vivaldi, il Laudate Dominum di Mozart e due brani dallo Stabat Mater di Pergolesi. Dopo uno stacco con la sonata per flauto e arpa di Nino Rota, il programma riprende con il Crucifixus dalla Petit messe solennelle di Gioacchino Rossini e prosegue con Gabriel Fauré, un'elegia dell'arpista Luigi Tedeschi, Dvořàk e, a chiudere, un brano dalla Maria Stuarda di Gaetano Donizetti.

Giunta all’8ª edizione, “ArmoniosaMente” è il cartellone in cui sono confluite le rassegne musicali “Lungo le antiche sponde” (alla 21ª edizione), e “Armonie fra musica e architettura (alla 32ª edizione). La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte e l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, con la direzione artistica di Davide Burani e Stefano Pellini, ed è promossa dai Comuni, dalle associazioni e dalle parrocchie ospitanti, con il contributo di Regione Emilia Romagna, Bper Banca e Lapam.

Il soprano Alessia Cavuoti, nata a Castelnuovo Monti, ha iniziato a 17 anni a studiare canto lirico, studi che sta tuttora proseguendo al Conservatorio di Parma e attraverso varie master class, svolgendo allo stesso tempo attività concertistica nel nord Italia.

Claudia Piga è nata a Cagliari nel 1999. Ha intrapreso lo studio del flauto a 11 anni a Correggio e ha proseguito all'istituto superiore di studi musicali di Reggio Emilia. Ha partecipato a diversi concorsi e a concerti in formazioni cameristiche e come orchestrale.

Morgana Rudan, modenese, ha iniziato a studiare arpa a 7 anni. Attualmente studia all'istituto superiore di studi musicali di Reggio Emilia, arricchendo la sua formazione con la partecipazione a master class. Ha partecipato a diversi concerti come solista, in formazioni cameristiche e come orchestrale.