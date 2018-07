“Remondini Summer Jazz”, il Trio Pinto live in largo San Giorgio

L’atmosfera sarà quasi come quella di un club jazz. Con la differenza però che le note, si diffonderanno nell’aria di uno degli scorci più belli ed unici – anche e soprattutto dal punto di vista dell’acustivca musicale – del centro storico di Modena. Si alza il sipario sul secondo appuntamento di Remondini Summer Jazz, la rassegna musicale organizzata dalla nota pasticceria modenese di largo San Giorgio. Ad esibirsi questa volta – domani, mercoledì 1 agosto 2018, ore 21.30 – il Trio Pinto che proporrà, " Blue Note Night".

Il trio - formato da Michele Vignali, sax tenore, Emiliano Pintori organo hammond e Federico Occhiuzzi, batteria - vanta una forte esperienza live maturata nei principali jazz club e festival italiani ed europei. E, ciascuno dei suoi componenti annovera nel suo repertorio collaborazioni con importanti musicisti di fama internazionale. A caratterizzare la musica del gruppo, è principalmente l'organo Hammond, strumento utilizzato in molte produzioni Blue Note (mitica etichetta discografica ed emblema di capolavori musicali fra gli anni 50 e 70 a New York City) e domani sera il Trio Pinto punterà ad offrire una performance sulla scia della "Blue Note": con un repertorio di brani comprendente composizioni originali e standard, rivisitate in chiave personale e moderna.

Al concerto di domani ne seguirà un altro che che segnerà la chiusura della rassegna l’8 agosto prossimo con Alessandro Altarocca Trio formato da Alessandro Altarocca, tastiera, Francesco Angiuli, contrabbasso e filippo Mignatti alla batteria.