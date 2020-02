Concerti. A La Tenda arriva la band austriaca Tripsitter

Due nuovi appuntamenti in musica, giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, per la settimana della Tenda di Modena, la struttura dell'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune in viale Monte Kosica angolo viale Molza, in zona stazione autocorriere.

Giovedì 13 febbraio alle 21 la settimana della Tenda prende il via con uno dei concerti rock curati da associazione Intendiamoci: suonano gli austriaci Tripsitter, alla prima apparizione sul palco di viale Monte Kosica per promuovere il loro ultimo album "The Other Side of Sadness", uscito il 19 aprile scorso per Prosthetic Records. Ad affiancarli i modenesi What We Lost, anche loro in procinto di pubblicare un nuovo EP a febbraio, intitolato "Pretend To Sleep".

Venerdì 14 febbraio sempre alle 21 è la volta di un nuovo live per la rassegna “Arts & Jam”, a cura di associazione Muse, in collaborazione con Centro Musica Modena e con il contributo del Comune e della Fondazione di Modena. Sul palco il progetto “Em4ncipation”, nato nel 2016 da una comunione di intenti nella ricerca stilistica e musicale tra Alessandro Rossi, Andrea Lombardini, Massimiliano Milesi e Massimo Imperatore: il background dei singoli musicisti si fonde immediatamente in un’idea artistica comune che nel 2017 si traduce nel primo disco “Emancipation” (Cam Jazz), grazie al quale la band inizia un percorso che dai piccoli club italiani arriva fino ai festival più importanti in Italia e all’estero. “Em4ncipation” nel 2019 arriva alla svolta con la collaborazione con Yah Supreme, rapper e artista di Brooklyn.