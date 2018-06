La corsa Tris nazionale fa tappa all’Ippodromo Ghirlandina di Modena

Primo martedì del mese e subito un appuntamento di prestigio per l’ippica Modenese. Alle 19 del 5 giugno, infatti, è infatti programmata sull’anello del Ghirlandina la Corsa Tris Nazionale.

Nel Premio Isola di Capri saranno in pista 15 concorrenti disposti su 3 nastri a darsi battaglia per un appuntamento seguito a livello nazionale e che spesso riserva, per chi riesce a pronosticare la terna vincente, quote allettanti. Inizio riunione ore 16.15.