Trofeo "Pinocchio sugli sci di fondo", l'iniziativa torna alle Piane di Mocogno con tante novità

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il TROFEO PINOCCHIO SUGLI SCI DI FONDO torna sabato 2 e domenica 3 febbraio in Provincia di Modena a Lama Mocogno, presso la località Piane di Mocogno, con l’obiettivo di diventare sempre più grandi e offrire ai team in gara un’esperienza indimenticabile. L’edizione 2019 si prospetta ricca di divertimento ed emozioni, con intrattenimento prima e dopo la competizione e la novità del 1° Torneo calcetto di Pinocchio. Il Trofeo, organizzato da Olimpic Lama asd, è riservato alle categorie maschili e femminili Baby Sprint, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi.

“Il “Pinocchio” è un’occasione di incontro con vecchi e nuovi amici” dichiara Federico Barbieri, Presidente di Pinocchio Sugli Sci di Fondo “per divertirsi nel puro spirito della partecipazione, ma è anche la voglia di misurarsi e impegnarsi per arrivare prima di tutti, di condividere insieme le fatiche delle salite e del freddo e le gioie e le emozioni delle discese e dei traguardi raggiunti. Il nostro simbolo è un burattino di legno che dopo tante avventure, sacrifici e sconfitte, giunge al proprio traguardo di felicità di bambino con tenacia e intelligenza.”

Sabato 2 febbraio gli atleti delle varie categorie si sfideranno con una prova di Gimkana nell’ordine prestabilito durante la riunione di giuria di venerdì 1. La giornata proseguirà con l’inizio del 1° Torneo Calcetto di Pinocchio aperto a tutti.

Domenica 3 febbraio, secondo e ultimo giorno di gare, vedrà gli atleti di tutte le categorie in gara alle prese con una prova distance. I vincitori assoluti, i migliori per ogni specialità e le sei migliori società saranno premiati nel pomeriggio di domenica nel centro di Lama Mocogno nel corso della Cerimonia di Chiusura. A seguire la Premiazione dei vincitori della Combinata organizzata in parthership con Skiri Trophy XCountry.

Durante i due giorni di evento non mancherà il divertimento per grandi e piccini. Sabato 2 e domenica 3 febbraio sulle piste arriva il Villaggio di Pinocchio con intrattenimento e gadget per tutti. La festa arriverà anche nel paese di Lama Mocogno che, addobbato in tema “Pinocchio”, ospiterà la Sfilata di apertura di sabato pomeriggio e la cerimon ia di Inaugurazione in Piazza Cesare Battisti con premiazioni e finale a sorpresa.

Iscrizioni aperte fino alle 17 di venerdì 1° febbraio tramite il portale Fisi Online.