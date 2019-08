Truck'n'Food e degustazioni nelle aziende nel weekend di Formigine

Dal 30 agosto al 1 settembre (ingresso gratuito tutte le giornate) Formigine accoglierà anche il “Truck'n'Food”, organizzato da SGP Events, l'evento dedicato al cibo da strada di prima qualità, tra piatti gourmet e ricette della tradizione, con tanti piatti regionali italiani come lampredotto e arrosticini e non, come le specialità messicane e venezuelane, preparati al momento con cura e presentati con stile all’interno dei vari truck, siano essi ape car, van o furgoncini attrezzati per diventare vere e proprie cucine viaggianti. L’appuntamento è in via San Francesco e via Trento e Trieste, venerdì 30 agosto dalle 18 alle 24, mentre sabato 31 agosto e domenica 1 settembre il Truck’n’Food resterà aperto dalle 12 alle 24.

Un ricco menù, dolce o salato, magari da accompagnare a una vasta scelta di birre, che va incontro alle esigenze di ogni palato, vegano e vegetariano compreso.

Ricco anche il programma degli eventi collaterali, a partire da sabato 31 agosto con un trenino che porterà il pubblico a visitare aziende agricole per un tour con degustazione. Domenica 1 settembre il trenino attraverserà il centro storico e il parco Villa Gandini. Sempre il 1 settembre, in Piazza Italia, per grandi piccini ci saranno i Woodgames, veri e propri giochi antichi, per divertirsi senza il wi-fi.