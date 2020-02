"Tutti a sQuola", commedia di beneficenza a sostegno di Amici per la Vita

Sabato 8 febbraio alle ore 15.30 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma “Tutti a sQuola”, commedia musicale della compagnia "Quelli di Noveglia". Diretto da Gianluca Nevicati, lo spettacolo racconta la quotidianità di un college americano a fine anni Cinquanta, in un susseguirsi di situazioni comiche e a volte un po’ amare. Tra alunni scalmanati, insegnanti sovversivi e genitori agguerriti, si delinea una storia in cui si può parlare di bullismo con serietà e ironia al tempo stesso. Un bullismo che non è solo prerogativa dei giovani ma è presente anche fra gli adulti.

“Quelli di Noveglia” è una compagnia teatrale nata nel 2000 con l’intento di raccogliere fondi da destinare ad associazioni o enti che svolgano attività di ricerca, in favore di persone in difficoltà o affette da malattie rare. I suoi spettacoli sono “parodie musicali” adatte a un pubblico di ogni età e alle famiglie. La compagnia conta 40 elementi tra attori e tecnici, con età dagli 8 fino ai 63 anni. Il ricavato sarà devoluto a favore dell'Associazione Amici per la Vita Onlus. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Maranello.