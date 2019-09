"Tutti in campo con l’Accanto", calcio giovanile e beneficenza a Soliera

Sabato 21 settembre, dalle 15 alle 19, presso lo Stadio Stefanini di Soliera si rinnova l'appuntamento con la manifestazione "Tutti in campo con L'Accanto", un torneo di calcio giovanile voluto e ideato dal GGFCH (Gruppo Genitori Figli con Handicap) di Soliera e Uisp Modena.

Nei campetti allestiti per l'occasione, scenderanno ben 12 squadre di pulcini miscelate fra di loro per creare qualcosa di nuovo, col supporto di tanti tecnici volontari e i ragazzi del gruppo tutti accomunati nella logica di una grande festa dello sport inclusivo.

La giornata vedrà inoltre la partecipazione di alcuni ragazzi della Nazionale Italiana amputati che scenderanno in campo a dar manforte ai piccoli delle squadre.

L'ingresso è libero per tutti e sarà in funzione per l'intera giornata lo stand gastronomico del gruppo Tutto si Muove, per servire gnocco e tigelle, in collaborazione con i ragazzi disabili di Formigine.