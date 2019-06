“Tutto esaurito”, in piazza musica e risate con i Dj di Radio 105

Prosegue il “Giugno di Maranello”, il mese di spettacoli, animazioni e iniziative a cura dell’amministrazione comunale e del Consorzio Maranello Terra del Mito. Sabato 8 giugno alle 21.30 in Piazza Libertà arriva “Tutto esaurito!”, lo spettacolo con i conduttori della trasmissione radiofonica di Radio 105, tra le più ascoltate in Italia: Pizza, Mitch, Max Maddy, Liuzzi e Ylenia con il meglio del loro repertorio, tra risate e musica. Dalle 19 alle 24 inoltre mercato, mercatini dell’ingegno e dei commercianti, street food e gonfiabili per bambini.