Sassuolo, laboratori per famiglie a Palazzo Ducale con "Tutto il mio museo"

Torna sabato 24 agosto, l’appuntamento a Palazzo Ducale con “Tutto mio il museo”: incontri dedicati alle famiglie.

A partire dalle ore 16,30, laboratori didattici per bambini e famiglie a Palazzo Ducale: un sabato pomeriggio da passare in famiglia, scoprendo il nostro patrimonio artistico attraverso il gioco, il disegno, la parola, la manipolazione.

Le attività sono gratuite ma è necessario acquistare il biglietto d'ingresso per il Palazzo (6 euro - 3 euro ridotto - ingresso gratuito per i minori di anni 18 ) ed occorre prenotarsi presso l'Urp del Comune di Sassuolo al tel. 0536/880801.Numero massimo di partecipanti (bambini dai 5 anni in su e adulti) per turno: 20.