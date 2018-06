UFF Urban Food Festival a Fiumalbo

Il primo Festival con i presupposti di radicarsi per i prossimi anni….Organizzato dall'associazione culturale Fumetti e Dintorni di Firenze, la prima rassegna a Fiumalbo di Fumetti, Dischi, giocattoli e vintage in generale, condita da musica e divertimento, assicurato da Alessandro Masti di radio Toscana che il lunedì dalle 16 sarà presente con i suoi sketch telefonici coinvolgendo il pubblico presente, scuole di ballo della zona (Pavullo) si alterneranno per i due giorni e si esibiranno intrattenendo il pubblico.,la sera musica dal vivo.

La due giorni sarà all'insegna del buon cibo da strada, che arriverà da molte zone del paese, come Na Pinta Vineria Vagabonda che viene da Torino e farà i famosi Tajarin piemontesi oltre a vino dell'azienda agricola la collina di Dionisio, Barbera dolcetto, Nebbiolo, Barolo, Il Cappellaio magico con il suo stand di Salumi doc e panini fantastici, Lardo di Colonnata, salame toscano, mortadella di Prato . Panino' Gelato' da Prato ci propone Lampredotto fiorentino e porchetta da leccarsi i baffi, gelato Tailandese artigianale, birra biologica (due stand e uno ha vinto il premio internazionale, il Truck The Euphoria tre che somministra succhi di frutta fresca preparati in diretta, crepes dolci e salate, macedonie di frutta. Food Truck di pesce fritto che arrivano da Pietrasanta e carne alle brace . All'insegna della musica e divertimento, ma anche un ritorno al passato, grazie alla presenza di un mercatino di fumetti , dischi e vintage, giochi e balocchi .

Il lunedì e il martedì mattina, sarà presente la "matita storica" di Diabolik Giorgio Montorio dal 1967 alla "corte " della casa editrice Astorina che salirà sul palco a raccontare la sua storia al pubblico ma anche ai soci del Diabolik club ( sede a Sassuolo ) che si ritroveranno. Giorgio Montorio per l'occasione porterà un disegno fatto appositamente per Fiumalbo e sarà rappresentato dall'ombra di Diabolik che sovrasta Fiumalbo città d'arte. Info e prenotazioni per eventuali tavoli vintage fumettiedintorni@alice.it 3484410579