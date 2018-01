Castelfranco, a Palazzo Piella ultimo giorno della mostra "Il disegno, la poesia" di Andrea Capucci

Ultimo giorno domenica prossima 21 gennaio per visitare a Palazzo Piella la mostra con le opere dell’artista Andrea Capucci dal titolo “Il disegno, la poesia”. Per la giornata di chiusura alle ore 11 si terrà il finissage della mostra con un reading poetico degli autori Roberto Alperoli, Alberto Bertoni e Emilio Rentocchini, al quale sarà presente anche il curatore della mostra Paolo Donini.

Andrea Capucci, disegnatore e scultore modenese, ha già partecipato a diverse mostre collettive e personali e collabora con alcune gallerie italiane di arte contemporanea. Illustra libri di poesia e realizza opere per architetture pubbliche. In questi anni il suo studio è divenuto luogo d’incontri per artisti, sviluppando contaminazioni culturali e collaborazioni fra le diverse forme d’arte.

“Se si dovesse spiegare ad un bambino come distinguere la poesia dalle altre forme di scrittura - afferma Paolo Donini - gli si potrebbe dire che la poesia è quella (forma di scrittura) in cui si va a capo. Il poetico è sicuramente un elemento necessario della poesia, ma spurio, complesso e interpellato rimanda ad un livello più profondo dell’opera, al suo codice declinabile anche in codici differenti. Da questa considerazione possiamo tracciare più di un nesso tra la poesia, presente in questa mostra con molteplici voci autoriali, e il disegno di Andrea Cappucci, rappresentato da una selezione di inedite chine, con l’intenzione dichiarata di accreditare questi disegni come poetici. Con questo ciclo di chine Capucci partecipa con tratti contemporanei a quella vasta tradizione che dal disegno erotico esplicito va progressivamente aggiornandosi al teatro paritetico, competitivo e smarrente della relazione”.

La mostra è aperta venerdì 19 dalle 10 alle 12, sabato 20 e domenica 21 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.