Formigine, le ultime sinfonie di Mozart all'Auditorium Spira Mirabilis

Si terrà martedì 23 ottobre alle ore 21 all’Auditorium di via Pagani a Formigine, il concerto di Spira mirabilis “Mozart, sinfonie n° 39-40-41”. L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Spiegano i musicisti: “Una parte importante del lavoro di Spira mirabilis è dedicata allo studio del repertorio classico su strumenti originali; corde di budello, timpani antichi, corni e trombe naturali diventano un ulteriore mezzo per approfondire il modo di eseguire oggi partiture pensate più di due secoli fa. Questo progetto è particolarmente ambizioso perché verranno studiate le ultime tre sinfonie di Mozart, tre capolavori assoluti del repertorio classico, che di frequente si ascoltano in concerto, ma raramente tutte insieme, nella stessa serata. Un programma di questo genere sembrerebbe derogare alla scelta di Spira mirabilis di eseguire una sola partitura per concerto, ma l’idea all’origine di questo progetto, ispirata ad un esperimento del grande direttore d’orchestra austriaco Nikolaus Harnoncourt, è quella di considerare questi tre lavori come tre atti della stessa opera, da ascoltare uno accanto all’altro, magari senza applausi tra una sinfonia e l’altra, quasi come se tra la fine di una e l’inizio dell’altra ci fosse solo un veloce cambio di scena. Il periodo di studio per questa maratona mozartiana si terrà come di consueto a Formigine, dove le tre sinfonie verranno eseguite presso l’Auditorium Spira mirabilis; gli altri concerti si terranno a Mirandola e a Treviso, presso il Teatro Comunale Mario Del Monaco”.