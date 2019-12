Modena Organ Festival, l'edizione 2019 si conclude sulle note di Gustav Auzinger

Domenica 15 dicembre alle ore 16, presso la Chiesa parrocchiale di Bomporto, si terrà l'ultimo concerto del Modena Organ Festival: l'organista austriaco Gustav Auzinger, riconosciuto unanimamente come uno dei più autorevoli esecutori di musica antica e barocca, terrà un concerto sull'organo costruito da Domenico Traeri nel 1724, piccolo capolavoro dell'arte organaria modenese. Il Festival, svoltosi da giugno a dicembre, ha coinvolto nei mesi estivi tutto il territorio provinciale, per poi arricchire l'offerta culturale della città e delle zone limitrofe del circondario in autunno, toccando non solo importanti luoghi storici, ma portando musica nelle periferie e frazioni, alla scoperta non solo della musica ma dei luoghi, dell'arte, in una prospettiva trasversale che ha avuto, come ogni anno, un grande seguito di pubblico.

Il Festival è stato possibile grazie alla Fondazione di Modena, alla Regione Emilia Romagna, al Comune di Modena, alla Bper e alla Lapam.