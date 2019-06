L'ultimo desiderio. Un cortometraggio modenese riscopre il fascino delle videoteche

Dopo l’anteprima al Teatro Nero del mese scorso, questa settimana è in programma una replica gratuita al cinema Astra. L’appuntamento è per venerdì 7 Giugno alle 20.30.

Al termine della proiezione, grazie alla collaborazione con MoCu Magazine, dialogheremo con diversi ospiti sui cambiamenti che ha avuto la fruizione della cultura nei suoi diversi ambiti, adattandosi ai tempi di oggi e alla presenza costante di Internet nelle nostre vite.

Il caso

Un omaggio ai luoghi che hanno fatto la storia degli anni Ottanta e Novanta, le mitiche videoteche, universi in via d’estinzione che, nonostante tutto, provano a resistere all’avvento dei giganti dello streaming. È questo il filo conduttore de ‘L’ultimo desiderio’, il cortometraggio scritto e prodotto da Vincenzo Malara e diretto da Matteo Rughetti, con le musiche di Christian Terenziani.

L’opera è un omaggio a un universo magico in cui perdersi e farsi travolgere da deja vu cinematografici ed emozioni.

La Storia

È un sabato sera come tanti altri a Video Bif, il proprietario Carlo si prepara all’arrivo della clientela del weekend, ma tutto d’un tratto qualcuno bussa alla porta del suo negozio. E’ una bambina che stravolgerà tutto e trasformerà la notte in un’avventura straordinaria. Il corto è anche un omaggio a due film mito come ‘Mary Poppins’ e ‘Ritorno al futuro’

La bimba è interpretata da Sofia Vaccari, poi c’è Carloalberto Vezzani (il proprietario della videoteca), Rita Azzone, Christian Terenziani, Anna Maria Pignatti e Silvia Rossi.

Gli ospiti saranno:

Stefano Ascarir (creative director dell'agenzia Intersezione e sceneggiatore di fumetti)

Andrea Zanni (bibliotecario digitale al MLOL)

Valerio Gilioli (vice presidente Associazione culturale 'Stoff' e direttore artistico 'Off')



L’ingresso è gratuito e per prenotarsi si può scrivere sulla pagina Facebook dell’evento.