"Umanità aperta", incontro al parco XXII Aprile di Modena

Martedì 10 luglio alle 18.30 appuntamento al Parco XXII aprile di Modena (ingresso da via Toniolo) con l’incontro “#umanitàperta – Dal diritto del mare a quello di donne, uomini e bambini. Che cosa sta succedendo?”, dove interverranno Filippo Miraglia di Arci nazionale, Don Paolo Boschini, docente di filosofia e Francesco De Vanna, del CRID dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’incontro nasce dalla necessità di fare chiarezza sulle leggi che regolano il mare, sulla chiusura dei porti, sul ruolo delle ONG, sui numeri reali delle migrazioni in Italia e in Europa, su quello che sentono e percepiscono le persone e sul significato dell’accoglienza. L’ingresso è libero e gratuito. Tam Tam di Pace è il tavolo delle associazioni di Pace di Modena.