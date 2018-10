L'astronauta Umberto Guidoni a Modena per i 60 anni del Corso di Laurea in Scienze Geologiche

Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG) celebra il 60° Anniversario del Corso di Laurea in Scienze Geologiche attraverso una serie di iniziative organizzate nell'ambito della sesta edizione della “Settimana del Pianeta Terra”. L’evento pubblico di apertura “Happy 60th bEARTHday! 60 anni di Geologia a Modena” si terrà venerdì 19 ottobre, alle ore 17.30, nella sede del DSCG (via Campi 103).

Ai saluti del Magnifico Rettore Angelo O. Andrisano e delle autorità seguirà la prolusione “Oltre la Terra: il nostro Pianeta visto dallo Spazio”, dell'astronauta e astrofisico Umberto Guidoni, che ha volato due volte sullo Space Shuttle della NASA ed è stato il primo europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel 2001.

Dopo di lui si terrà l’intervento del prof. Mario Panizza, già Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra di Unimore “Alla ricerca del tempo “geologico” perduto”.

Il tema centrale della seconda parte dell’appuntamento sarà “Il passato, il presente e il futuro dei Corsi di Laurea in Scienze Geologiche”, dove verrà ricordato il primo anno del Corso di Laurea (1958) da parte di testimoni diretti, ma sarà anche l’occasione per presentare gli studenti magistrali che hanno effettuato un periodo di studio all'estero nell'ambito dei programmi di “mobilità” di Ateneo e gli studenti triennali che hanno svolto un tirocinio all'estero nell'ambito del Programma Erasmus+Traineeship. Saranno coinvolti gli studenti e i docenti Unimore: prof. Giampaolo Sighinolfi, già Presidente del Corso di Laurea in Scienze Geologiche; prof. Mauro Soldati, Presidente del Consiglio Interclasse di Scienze Geologiche e prof. Alessandro Gualtieri, Direttore entrante del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

"Sono orgoglioso di poter presiedere in un momento così importante un Corso di Laurea storico dell'Ateneo – ha commentato il prof. Mauro Soldati - che offre agli studenti un percorso di apprendimento estremamente dinamico e pronto a recepire le esigenze del territorio. Ai nostri studenti vengono offerte straordinarie opportunità di acquisire conoscenze teoriche e pratiche non solo nelle moderne aule e nei laboratori all'avanguardia del nuovo Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, ma anche attraverso attività di terreno e stage in Italia e all'estero grazie alla consolidata rete di contatti nazionali e internazionali dei suoi docenti".