Umberto Orsini al teatro Storchi con "Il nipote di Wittgenstein"

Un atteso ritorno è quello di Umberto Orsini in scena al Teatro Storchi di Modena da giovedì 24 a domenica 27 ottobre con Il nipote di Wittgenstein. Storia di un’amicizia di Thomas Bernhard. Uno degli spettacoli più riusciti del mattatore italiano, originariamente prodotto da ERT: nell’anno del suo debutto, il 2001, Umberto Orsini ha ricevuto il Premio Ubu per la migliore interpretazione.

Protagonista assoluto è proprio l’attore, nonché proiezione dello scrittore Thomas Bernhard che raffigura sé stesso mentre racconta a un’ascoltatrice silenziosa (Elisabetta Piccolomini) la storia di un’amicizia singolare, quella fra due pazzi. Il primo è lo stesso Bernhard, riuscito a dominare la sua pazzia, e il secondo è Paul Wittgenstein, personaggio metà reale e metà immaginario, dominato dalla follia e morto in manicomio, nipote del filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein.

Il romanzo di Bernhard è una sorta di “concentrato” dei temi cari all’autore austriaco, il suo testo più intimo in cui affronta in modo diretto il tema chiave dei sentimenti e che ci conduce alla sua voce d’uomo e al suo universo letterario.

«Il nipote di Wittgenstein è un testo che impone una recitazione “in solitario” – commenta Umberto Orsini – anche se la relazione con la muta presenza femminile che è in scena è fondamentale. È una difficile e impegnativa prova d’attore. Soprattutto devo fare molta attenzione mentre recito a non lasciarmi sopraffare dall’emozione. Io sono abituato a gestire le mie forze per cedere alle emozioni in funzione del testo, ma ci sono dei momenti, nel Nipote, in cui quest’economia tenta di sfuggirmi e spesso l’emozione mi stringe la gola. Occorre allora un gran controllo, perché se è noto che ci si commuove molto più per noi stessi che per gli altri, un testo come questo accende un’immensa auto-commozione. Qui non cerco di interpretare un personaggio, non “faccio Bernhard”, qui ho deciso di “essere Bernhard” e quindi più che fare un personaggio sono me stesso che parla con le parole di un autore grandissimo, che finirà comunque per prevaricarmi e quindi rappresentarsi».Stagione 2019/2020



Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15, Modena

24, 25 ottobre ore 21.00

26 ottobre ore 20.00

27 ottobre ore 15.30

Il nipote di Wittgenstein

Storia di un’amicizia

di Thomas Bernhard

traduzione di Renata Colorni

regia Patrick Guinand

con Umberto Orsini, Elisabetta Piccolomini

adattamento di Patrick Guinand

scene Jean Bauer

produzione Compagnia Umberto Orsini

durata 1 ora e 20 minuti senza intervallo



Conversando di teatro

Un’occasione per incontrare i protagonisti della nuova stagione, per approfondire la conoscenza dei processi creativi, riconoscere i nessi tra lo spettacolo e la realtà di tutti i giorni, scoprire i segreti del “fare scenico” dalle parole degli stessi artisti.

Gli appuntamenti di Conversando di teatro sono realizzati in collaborazione con gli Amici dei Teatri Modenesi e sono curati dal critico e Dramaturg Marzio Badalì.

Sabato 26 ottobre, ore 17.00 – Teatro Storchi: incontro con Umberto Orsini intorno allo spettacolo Il nipote di Wittgenstein. Ingresso libero.



Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi:

Prezzi dei biglietti € 25 / 13,50

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato ore 10 - 13 e dalle 16.30 -19 – mercoledì e giovedì ore 10-14

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com



Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

