Mostra di dipinti dei pittori Leonardo Spreafico e Ada Rusconi al Palazzo Ducale di Pavullo - Pavullo nel Frignano (MO)

Inaugurazione: sabato 30 giugno 2018 alle ore 17.30



Le gallerie civiche di Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano in provincia di Modena, in collaborazione con lo Spazio Espositivo “Rusconi-Spreafico Expo” di Cinisello Balsamo, gestore della Collezione Ada Rusconi, hanno organizzato ed allestito una mostra-evento dal titolo "UN AMORE NELL'ARTE" dedicata al sodalizio di vita ed artistico che ha accumunato i destini dei due pittori lombardi fin dal 1945. La mostra, a cura di Paolo Donini, è incentrata sul rapporto di stima, affetto, amore, tenero e riservato fra i due artisti. Momenti di vita comune, viaggi, svaghi, e tempi d’ispirazione artistica, studio e lavoro sono le situazioni che rivivono nelle sale del Palazzo Ducale attraverso le loro opere, ma anche rinnovati da fotografie, scritti dell'epoca e contributi multimediali.

Un percorso adatto a tutti, sia per chi già conosce le opere dei due artisti, ma anche per coloro che li incontreranno per la prima volta e entreranno facilmente nella loro arte immediatamente comunicativa e nei momenti di vita vissuta.



La mostra rimarrà visitabile dal 30 giugno al 16 settembre 2018.

Orari di apertura: sabato, domenica e festivi dalle ore 16.00 alle 19.00

su richiesta: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.30

martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30

Ingresso libero