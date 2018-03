"Un eroe sul sofà", penultimo appuntamento con il teatro per famiglie allo Storchi

Domenica 11 marzo alle ore 16.30 penultimo appuntamento al Teatro Storchi di Modena con “La domenica non si va a scuola”, la rassegna dedicata alla famiglie e ai bambini, promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione con il sostegno di Conad. In scena Un eroe sul sofà: Super Cosimo è un eroe che ha perso i suoi poteri e si è segregato in casa spaventato. Non riesce più a varcare la soglia della porta e il suo unico contatto con il mondo esterno è una vecchia radio di legno. Fortuna vuole che al suo fianco ci sia Aristòcane, un simpatico cane da compagnia che si impegna fin dall’inizio per far sì che al suo padrone torni l’allegria e la voglia di uscire. Intorno a loro un amico immaginario anima gli oggetti della casa e si muove con disinvoltura nella fantasia dell’eroe: un alter ego brillante in ricordo degli anni d’oro e di quelli che ancora possono arrivare.

Uno spettacolo raccontato attraverso teatro, acrobazie e musica. Un incrocio di discipline artistiche in cui le risate si mischieranno ai virtuosismi e alla poesia.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Abbonamento a 4 spettacoli

Adulto € 26,00 – Bambini fino a 12 anni € 16,00 – Ridotto secondo/terzo bambino € 13,00

Riduzioni per i possessori di CartaInsieme Conad

Adulto € 22,00 – Bambini € 12,00 – secondo / terzo bambino € 9,00

Biglietti

Adulto € 8,00 – Bambini fino ai 12 anni € 5,00 – sconto di €1,00 per i possessori Cartainsieme

INFORMAZIONI

Presso la Biglietteria del Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15, Modena:

dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14, sabato dalle 10 alle 13, martedì e sabato dalle 16.30 alle 19.

Biglietteria telefonica: 059.2136021 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

Il giorno dello spettacolo la Biglietteria apre alle ore 15.

