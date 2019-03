"Un giorno bellissimo. Il 2 giugno 1946 visto dalle donne", alla Biblioteca Delfini una conferenza in ricordo del suffragio femminile

“Come può essere un giorno in cui, nel segno della democrazia, gli uomini tornano a votare dopo vent’anni e le donne ci vanno per la prima volta, e insieme prendono nelle loro mani il difficile compito di ricostruire dalle macerie (anche morali) il loro Paese, per se stessi e per le generazioni future? Un giorno bellissimo, senz’altro”.

Da queste considerazioni nascono il titolo (Un giorno bellissimo. Il 2 giugno 1946 visto dalle donne) e la narrazione spettacolo che sabato 9 marzo alle 17 Chiara Continisio, docente alla Cattolica di Milano, con i suoni e le immagini di Pietro Cuomo, mette in scena alla sala conferenze della biblioteca Delfini. Lì, Continisio racconta quel 2 giugno, attraversando il quotidiano di quegli anni duri ma pieni di sogni, riepilogandone le tappe fondamentali, e lasciando che a parlare siano le donne: tutte finalmente cittadine a pieno titolo.

L’appuntamento, che si svolge a Palazzo Santa Margherita in corso Canalgrande 103 a partecipazione libera e gratuita fino a esaurimento posti, rientra nell’ambito della rassegna “Storia in pubblico”, iniziative collegate alla mostra “1948 Italia al Bivio. Verità e menzogne di una Repubblica inquieta” visitabile gratuitamente fino al 27 aprile 2019 nelle due sedi di Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino: Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti e Archivio Storico del Comune (sabato 9 apertura straordinaria 15 – 19).