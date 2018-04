Castelfranco Emilia: "Un invito" alla grande lirica...

Ultimo appuntamento al centro Almo della stagione teatrale 2017/2018 TEATRALE IN CASA ALMO sotto la direzione artistica di Maurizio Tonelli.



Siamo lieti di invitarvi il 27/04/2017 alla conclusione di questa serie di appuntamenti con lo spettacolo UN INVITO A "UN BALLO IN MASCHERA" performance tratta dall'opera più famosa di Giuseppe Verdi, messa in scena dall'associazione SOL OMNIBUS LUCET.



Tratto dall’omonima opera verdiana, questo spettacolo unisce canto e recitazione in una cornice interattiva: le vicende dei protagonisti si snoderanno dinnanzi ad una proiezione di scenari realistici, che contestualizzeranno le scene nel tempo e nello spazio.



Siamo all’inizio del XIX secolo, il sipario si apre sul palazzo del governatore di Boston. Intrighi politici, amore, amicizia, esoterismo, tradimento, sono solo alcuni ingredienti che rendono questo capolavoro di Giuseppe Verdi estremamente attuale: accanto alla pressione che la società esercita sull’individuo, la superficialità e l’egoismo, la non sempre facile condizione femminile, vi sono anche i valori di tolleranza e rispetto che animano i virtuosi.



Cast:

Riccardo - Paolo GABELLINI

Amelia - Miriam RENZI

Renato - Marco VENEZIALE

Oscar - Giada Maria ZANZI

Ulrica - Yidan FU



Direzione musicale e accompagnamento pianistico: Hiroko TAKAFUJI



Regia e soggetto:

Giada Maria ZANZI



Luci e scenografie:

Luca BIANCONCINI