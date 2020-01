"Un universo di acciaio e cemento", la vita in carcere di William Frediani nel suo nuovo libro presentato a Modena

E’ William Frediani Piccancino con il suo libro “Un universo di acciaio e cemento. Vita quotidiana nell’istituzione totale carceraria” ad aprire la rassegna 2020 dei mercoledì a Lo Spazio Nuovo di Modena (via IV novembre 40), il 15 gennaio alle 18.30, ad ingresso libero e gratuito.

L’evento, promosso in collaborazione con l’Associazione Idee in circolo, Aliante Coopsociale e l’Associazione Carcere Città, propone una un’osservazione partecipante che permette di penetrare attraverso le sbarre e le porte blindate dell’istituzione totale carceraria. L’autore, studi classici, laurea con lode in Conservazione dei Beni Culturali, ex prigioniero, arrestato per “propaganda sovversiva” nel 2004 e condannato per “associazione eversiva” nel 2009, dialogherà con Sara Manzoli, di Aliante Cooperativa Sociale e Paola Cigarini dell’Associazione Carcere e Città di Modena. Dalle 17.00 classico appuntamento con il “Magico Mundo free” laboratori gratuiti per bambini: “Logiche, giochi e rompicapi”.