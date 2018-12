70 anni dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, a Modena una fiaccolata per l'occasione

“Una luce per i diritti”. È questo il titolo che gli organizzatori - Istituto comprensivo Modena 10 in collaborazione con Alchemia e Quartiere 2 - hanno scelto per la fiaccolata in programma lunedì 10 dicembre con ritrovo per la partenza alle 17 all’anfiteatro del Parco XXII aprile di Modena, in zona Gramsci.

L’appuntamento “in movimento” è promosso in occasione dei 70 anni della carta internazionale dei diritti dell’umanità, nella quale si sanciva che “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti”.

Lungo il percorso della fiaccolata saranno eseguite letture e canti a cura degli studenti. Tutti i cittadini del quartiere sono invitati a partecipare.

L’iniziativa fa parte del progetto “Educazione e sicurezza” e si svolge nell’ambito del “Progetto per Modena città sicura”.

Per informazioni si può telefonare ad “Alchemia” al numero 059 7106234.