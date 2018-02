Castelfranco Emilia: una notte in biblioteca nella settimana del libro

L’Istituto comprensivo “Marconi” con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia, organizza fino a domenica prossima 18 febbraio la Settimana del Libro per leggere, ascoltare e scrivere storie presso la Biblioteca Comunale “Lea Garofalo”, che coinvolgeràerà gli alunni delle scuole primarie “Marconi”, “Deledda” e “Don Milani”. Il programma prevede letture animate per tutti i bambini in orario scolastico con la collaborazione delle lettrici volontarie dell’associazione Bugs Bunny. Nelle scuole sono stati allestiti angoli nel quale si possono portare e prendere libri; una volta letti,

si possono passare ad altri.

Suggestiva l’iniziativa fissata per domani mercoledì 14 febbraio dalle 21 con le classi 3^A e 3^ B delle scuole “Marconi” che dormiranno con gli insegnanti in biblioteca: una notte magica con pigiama e sacco a pelo, per sognare, tra le pagine dei libri, strabilianti avventure. Le operatrici della biblioteca animeranno la serata con letture e giochi; al mattino colazione speciale poi tutti a scuola. “Ringraziamo i bambini per aver accettato di vivere questa avventura, le vostre speciali maestre che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto e soprattutto i vostri genitori che vi affidano

a noi per questo “viaggio” straordinario. Vi ritroveranno sicuramente più felici e irrimediabilmente contaminati dalla passione per i libri”, affermano dal Comune.

Giovedì 15 e venerdì 16 dalle 19.45 alle 20.45 rispettivamente presso la scuola primaria “Deledda” di Gaggio e le scuole “Marconi” di Castelfranco Emilia capoluogo sono in programma le Letture in Pigiama dedicate ai bambini delle prime e delle seconde classi che dovranno presentarsi con pigiama, copertina e cuscino.

Giovedì 15 dalle 16.45 alle 17.45 nella mensa delle scuole “Marconi” letture animate e laboratori culinari per le classi terze e quarte che fanno il tempo pieno. I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Venerdì 16 in mattinata presso il Cinema Nuovo incontro con Stefano Bordiglioni, docente di scuola primaria e autore di numerosi libri per bambini e ragazzi, riservato alle classi quarte e quinte delle scuole “Marconi”; sabato 17 sempre in mattinata nell’aula magna delle scuole “Marconi” incontro con Cristiano Cavina, scrittore di romanzi per adulti e ragazzi.

Infine domenica 18 dalle 9.30 Camminata al Castello di Panzano con partenza dalle scuole “Marconi”; è prevista una piccola colazione al Castello di Panzano e poi il ritorno a scuola. Iscrizione a partire dalle 9 (costo di partecipazione 2 euro, gratuito per i bambini).