"Una scossa che muove", cinque aziende terremotate in un docufilm

Cinque aziende del territorio colpite dal terremoto hanno vissuto quel dramma come un momento di cambiamento fino a diventare esempi positivi di innovazione e di crescita. Sono le protagoniste di “2012-2017: Una scossa che muove”, il docufilm che sarà proiettato in anteprima a Modena 12 marzo alle ore 20.45 al teatro Michelangelo di via Giardini 225.

Alla serata, che ha il patrocinio del Comune di Modena, interverranno anche il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli e l’Arcivescovo di Modena-Nonantola monsignor Erio Castellucci.

La realizzazione del docufilm è stata promossa dall’associazione Sandro Campetella, in collaborazione con CdO Emilia, in occasione dell’ anniversario dei cinque anni dal sisma del 2012 con l’obiettivo di accendere i riflettori su quanto ha portato molti imprenditori colpiti dal terremoto a ricostruire non solo i muri crollati ma ad investire nello sviluppo delle proprie attività.

Il film, scritto e realizzato dal regista televisivo Roberto Vecchi, ha coinvolto le aziende BBG srl, Meta spa, Menù srl, Aries srl, Edilteco spa. Alla serata parteciperà anche Andrea Servili, titolare dell’azienda agricola Villa Conti di Amandola (FM), gravemente danneggiata dal terremoto del Centro Italia

La proiezione è a ingresso gratuito, per prenotazioni: segreteria@emilia.cdo.org. Per ulteriori informazioni: Associazione Sandro Campetella, tel. 059 815453, Dario Franco tel. 335 6514123.