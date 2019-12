"Una volta sognai di essere una tartaruga gigante", poesia e danza per i migranti

PAROLE, MUSICA, COLORI E DANZA PER I MIGRANTI

E’ un sogno certamente stravagante

È un sogno di Alda Merini che, nella poesia omonima, così recita in una strofa:

Cosi figli miei una volta vi hanno buttato nell’acqua

e voi vi siete aggrappati al mio guscio

e io vi ho portato in salvo…

IL LEGGIO vuol fare suo questo sogno, almeno per una serata; vuole cercare di condividerlo con tutti coloro che – almeno una volta – hanno proclamato, o anche solo pensato, che potesse essere loro facoltà portare in salvo chi naviga nelle acque scure della difficoltà.

VI CHIEDIAMO DI ESSERE CON NOI,

CON IL LEGGIO, IL CORO MULTISPILLA, OVERSEAS

Gallery